Меркулов: не верю, что кто-то занимается договорняками в КХЛ, но дыма без огня не бывает

Президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ Виктор Меркулов рассказал о заключении договора с лигой.
«С лигой мы взаимодействуем уже давно. Подписав такое соглашение, мы предали этим отношениям официальный характер. Понимаем, что такая ситуация выгодна обеим сторонам. Как сейчас говорят, win-win. Агентское сообщество обладает информацией, которой не владеет организация, проводящая соревнования, и эта информация, в свою очередь, может быть им полезной. Также это касается совершенствования регламента.
На наш взгляд, в регламенте на сегодняшний день присутствует дисбаланс интересов между игроком и клубом. Совместно будем бороться с неаккредитованными агентами и противоправным влиянием на результаты спортивных соревнований, представлять и защищать интересы хоккеистов в рабочей группе по игрокам, которая была анонсирована лигой, а также направлять наши предложения по изменению регламента. Будем совместно обсуждать эти вопросы и приходить к консенсусу. Ведь известно, что главное для агента – это интересы его клиента, и наша задача сделать игроков как можно более защищёнными и обеспечить им комфортные условия труда.
«Противоправное влияние на результаты соревнований» – это договорные матчи? Да, часто в прессе говорят, что какой-то матч показался им странным. Я не верю, что кто-то целенаправленно этим занимается, но дыма без огня не бывает. В случае появления подобной информации совместными усилиями будем пытаться её проверить. Возможно, будут какие-то обращения в органы. Но, к счастью, с подобными ситуациями мы пока не сталкивались», — цитирует Меркулова «РБ Спорт».
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