Минское «Динамо» выменяло российского вратаря у клуба ВХЛ
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Минское «Динамо» совершило обмен с клубом Всероссийской хоккейной лиги «Буран», сообщается на официальном сайте клуба.
По итогам обмена состав белорусской команды пополнил 20-летний российский вратарь Егор Вельмакин.
Прошедший сезон молодой голкипер провёл во Всероссийской хоккейной лиги. Вельмакин сыграл за ХК «Буран» в 12 встречах, в которых в среднем отражал 93,7% бросков по своим воротам, а также заработал коэффициент надёжности 2,17.
Напомним, в регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги белорусская команда заняла восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков после 68 матчей. В первом раунде плей-офф «Динамо» уступило СКА со счётом 2-4 в серии.
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