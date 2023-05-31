Все команды белорусского чемпионата могут стать фарм-клубами минского «Динамо»
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В регламент белорусского чемпионата с сезона-2023/2024 может быть внесено изменение, сообщает издание «Белорусский Хоккей».
Игрок, который подпишет двусторонний контракт с минским «Динамо», в случае его командировки в чемпионат Беларуси будет возвращаться в тот клуб, который владеет правами на него. Таким образом, неформально все клубы белорусской Экстралиги будут «фармами» минского «Динамо».
Напомним, в регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги минчане заняли восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков после 68 матчей. В первом раунде плей-офф «Динамо» уступило СКА со счётом 2-4 в серии.
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