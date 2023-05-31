Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига Европы. Финал. Севилья — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Все команды белорусского чемпионата могут стать фарм-клубами минского «Динамо»

Все команды белорусского чемпионата могут стать фарм-клубами минского «Динамо»
Комментарии

В регламент белорусского чемпионата с сезона-2023/2024 может быть внесено изменение, сообщает издание «Белорусский Хоккей».

Игрок, который подпишет двусторонний контракт с минским «Динамо», в случае его командировки в чемпионат Беларуси будет возвращаться в тот клуб, который владеет правами на него. Таким образом, неформально все клубы белорусской Экстралиги будут «фармами» минского «Динамо».

Напомним, в регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги минчане заняли восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков после 68 матчей. В первом раунде плей-офф «Динамо» уступило СКА со счётом 2-4 в серии.

Материалы по теме
Толчинский — в СКА, Михайлис — в «Металлурге». Все сделки и трансферы КХЛ в одной таблице
Толчинский — в СКА, Михайлис — в «Металлурге». Все сделки и трансферы КХЛ в одной таблице
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023