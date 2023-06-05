Агент форварда «Авангарда» Ткачёва рассказал об интересе двух топ-клубов КХЛ к его клиенту

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Владимира Ткачёва, в официальном телеграм-канале рассказал о желании своего клиента остаться в «Авангарде». Также специалист сообщил об интересе к 27-летнему Ткачёву со стороны нескольких топ-клубов КХЛ.
«Владимир Ткачёв чётко дал понять, что хотел бы остаться в Омске в случае, если с контрактом в НХЛ что-то пойдёт не так.
На сегодняшний день очень серьёзный интерес к Ткачёву проявляют также ещё два топ-клуба из КХЛ, которые готовы в финансовом плане не уступить контракту «Авангарда», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Ткачёв заявил, что хочет остаться в омском клубе, если у него не получится подписать контракт с командой НХЛ. В завершившемся сезоне КХЛ форвард сыграл в регулярном чемпионате за «Авангард» 64 встречи, в которых набрал 59 (23+36) баллов. В плей-офф на счету Ткачёва 14 матчей и 14 (3+11) очков.
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