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Станислав Черчесов поделился мнением об Александре Овечкине

Станислав Черчесов поделился мнением об Александре Овечкине
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, ныне возглавляющий венгерский «Ференцварош», поделился мнением о российском хоккеисте Александре Овечкине. Специалист пожелал нападающему «Вашингтон Кэпиталз» побить легендарный рекорд Уэйна Гретцки. Кроме того, Черчесов поделился мыслями о развитии спорта в Венгрии.

«Я поражаюсь его мастерству и спортсменистости, как я это люблю говорить. Желаю ему побить этот рекорд, который установил Гретцки. Надеюсь, что ему это удастся, да йбог.

У венгров поднимается хоккей — сборная этой страны играла в элите на последнем чемпионате мира? Да, они играли, я знаю. Орбан (премьер-министр Венгрии. — Прим. «Чемпионата») всё делает не только для футбола, но и для всего спорта, хоккея в частности. Очень много спортивных сооружений. Практически все команды играют на новых стадионах. Понятно, они не такого масштаба и размаха, как в России, потому что мы к домашнему чемпионату мира готовились. А так в Венгрии уделяется очень большое внимание спорту», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, сейчас на счету Овечкина 822 шайбы в НХЛ. Он отстаёт от Уэйна Гретцки на 72 гола.

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