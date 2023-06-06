Гашек: Украина должна делать всё, чтобы не допустить россиян и белорусов к соревнованиям

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек выступил против участия российских и белорусских спортсменов в турнирах.
«Украина должна делать всё, чтобы не допустить россиян и белорусов к соревнованиям. Я хочу поддержать украинский хоккей. Меня очень расстроило всё, что происходит с украинским хоккеем. Хочу, чтобы Украина с поддержкой всего мира вернула хоккей на лёд. Это будущее украинского хоккея», – приводит слова Гашека ua.tribuna.com.
Напомним, по решению ИИХФ сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея до конца сезона-2023/2024. Сообщалось, что решение по участию сборных России и Беларуси в турнирах под эгидой организации будет принято в марте 2024 года.
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