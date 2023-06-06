Ассист Барбашёва помог «Вегасу» разгромить «Флориду» во втором матче серии
Поделиться
В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2.
Дублем в составе победителей отличился Джонатан Маршессо и Бретт Хауден, ещё по шайбе в свой актив записали Алек Мартинес, Николя Руа и Майкл Амадио. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился по ходу матча результативной передачей.
У «Флориды» в сегодняшней встрече забивали Антон Лунделль и Мэттью Ткачук. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил девять бросков из 13.
После сегодняшнего матча «Вегас» повёл в серии со счётом 2-0. Напомним, предыдущую встречу команда выиграла со счётом 5:2.
НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 2-й матч
06 июня 2023, вторник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Маршессо (Стивенсон, Айкел) – 07:05 (5x4) 2:0 Мартинес (Барбашёв, Маршессо) – 17:59 (5x5) 3:0 Руа (Каррье, Уайтклауд) – 22:59 (5x5) 4:0 Хауден (Стоун, Стивенсон) – 27:10 (5x5) 4:1 Лунделль (Дюклер) – 40:14 (5x5) 5:1 Маршессо (Айкел) – 42:10 (5x5) 6:1 Амадио (Карлссон) – 50:33 (5x5) 6:2 Ткачук (Беннетт, Махура) – 52:46 (5x5) 7:2 Хауден (Амадио, Каррье) – 57:52 (5x4)
Комментарии
- 6 июня 2023
-
06:15
-
06:11
-
06:02
-
04:57
-
04:34
-
04:14
-
01:58
- 5 июня 2023
-
23:58
-
23:45
-
23:26
-
22:59
-
22:20
-
22:00
-
21:51
-
21:40
-
21:25
-
21:05
-
20:58
-
20:39
-
20:24
-
20:05
-
19:33
-
19:17
-
19:07
-
18:54
-
18:15
-
17:49
-
17:22
-
16:58
-
16:23
-
15:30
-
15:15
-
14:49
-
14:43
-
14:25
Партнерский контент