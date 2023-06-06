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Ассист Барбашёва помог «Вегасу» разгромить «Флориду» во втором матче серии

Ассист Барбашёва помог «Вегасу» разгромить «Флориду» во втором матче серии
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2.

Дублем в составе победителей отличился Джонатан Маршессо и Бретт Хауден, ещё по шайбе в свой актив записали Алек Мартинес, Николя Руа и Майкл Амадио. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился по ходу матча результативной передачей.

У «Флориды» в сегодняшней встрече забивали Антон Лунделль и Мэттью Ткачук. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил девять бросков из 13.

После сегодняшнего матча «Вегас» повёл в серии со счётом 2-0. Напомним, предыдущую встречу команда выиграла со счётом 5:2.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 2-й матч
06 июня 2023, вторник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Маршессо (Стивенсон, Айкел) – 07:05 (5x4)   2:0 Мартинес (Барбашёв, Маршессо) – 17:59 (5x5)   3:0 Руа (Каррье, Уайтклауд) – 22:59 (5x5)   4:0 Хауден (Стоун, Стивенсон) – 27:10 (5x5)   4:1 Лунделль (Дюклер) – 40:14 (5x5)   5:1 Маршессо (Айкел) – 42:10 (5x5)   6:1 Амадио (Карлссон) – 50:33 (5x5)   6:2 Ткачук (Беннетт, Махура) – 52:46 (5x5)   7:2 Хауден (Амадио, Каррье) – 57:52 (5x4)
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