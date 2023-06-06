Ассист Барбашёва помог «Вегасу» разгромить «Флориду» во втором матче серии

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2.

Дублем в составе победителей отличился Джонатан Маршессо и Бретт Хауден, ещё по шайбе в свой актив записали Алек Мартинес, Николя Руа и Майкл Амадио. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился по ходу матча результативной передачей.

У «Флориды» в сегодняшней встрече забивали Антон Лунделль и Мэттью Ткачук. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил девять бросков из 13.

После сегодняшнего матча «Вегас» повёл в серии со счётом 2-0. Напомним, предыдущую встречу команда выиграла со счётом 5:2.