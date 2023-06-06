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Пресс-служба «Вегаса» усмехнулась над «Флоридой» после дубля Маршессо

Пресс-служба «Вегаса» усмехнулась над «Флоридой» после дубля Маршессо
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2.

Дублем в составе победителей отличились Джонатан Маршессо и Бретт Хауден, ещё по шайбе в свой актив записали Алек Мартинес, Николя Руа и Майкл Амадио. Оформивший дубль Маршессо продлил серию с набранными очками в нынешнем плей-офф до семи матчей, благодаря чему повторил рекорд «Вегаса» по результативной серии в одном плей-офф НХЛ.

После второй шайбы Маршессо в сегодняшнем матче в официальном «твиттер»-аккаунте «Вегаса» появилась следующая надпись: FROM THE FLORIDA PANTHERS, THE VEGAS GOLDEN KNIGHTS SELECT JONATHAN MARCHESSAULT. В переводе на русский язык она означает: «Из «Флориды Пантерз» «Вегас Голден Найтс» выбирает Джонатана Маршессо».

Таким образом, в пресс-службе американского клуба вспомнили о том, каким образом Маршессо появился в их команде. В 2017 году канадский форвард был выбран «Вегасом» на драфте расширения, куда он попал после того, как в стане «пантер» приняли решение его не защищать.

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