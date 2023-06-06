«Вегас» стал второй командой в XXI веке с 5+ голами в 2 первых играх финала плей-офф НХЛ
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2.
Первая игра между командами завершилась победой «Вегаса» со счётом 5:2. Таким образом, в каждом из двух первых матчей финальной серии «Вегас» забил по 5+ голов. Они стали второй командой в XXI веке с 5+ голами в 2 первых играх финала плей-офф НХЛ. В 2006 году подобное удавалось «Каролине» в серии игр с «Эдмонтоном».
За всю историю НХЛ подобную серию с 5+ голами демонстрировал «Айлендерс» (дважды, один раз серия продлилась три матча), «Торонто» (серия из трёх матчей), «Бостон» (2) и «Монреаль» (2).
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