«Вегас» стал второй командой в XXI веке с 5+ голами в 2 первых играх финала плей-офф НХЛ

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2.

Первая игра между командами завершилась победой «Вегаса» со счётом 5:2. Таким образом, в каждом из двух первых матчей финальной серии «Вегас» забил по 5+ голов. Они стали второй командой в XXI веке с 5+ голами в 2 первых играх финала плей-офф НХЛ. В 2006 году подобное удавалось «Каролине» в серии игр с «Эдмонтоном».

За всю историю НХЛ подобную серию с 5+ голами демонстрировал «Айлендерс» (дважды, один раз серия продлилась три матча), «Торонто» (серия из трёх матчей), «Бостон» (2) и «Монреаль» (2).