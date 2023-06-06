«Неважно, кто ты. Не катайся с опущенной головой, иначе ударят». Ткачук — о хите на Айкеле
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2.
В одном из эпизодов игры форвард гостей Мэттью Ткачук эффектно встретил Джека Айкела. Тот после хита не смог продолжить матч. В этот момент завязалась драка. После сражения на кулаках российский нападающий Иван Барбашёв и Ткачук получили по 12 штрафных минут. По завершению матча Мэттью Ткачук прокомментировал данный эпизод. «Неважно, кто ты. Не катайся с опущенной головой, иначе ударят», — сказал Ткачук в интервью.
Напомним, в сегодняшней игре Мэттью Ткачук получил два дисциплинарных штрафа (10 минут и 2+10 минут соотвественно).
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