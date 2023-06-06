«Вегас» и «Флорида» установили второй результат по штрафу в истории финалов Кубка Стэнли

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2.

За игру общими усилиями команды набрали 148 минут штрафа — 64 минуты у «Голден Найтс» и 84 минуты у «Пантерз — что стало вторым результатом в истории финалов Кубка Стэнли. Рекорд по штрафному времени был установлен в 1986 году, когда «Монреаль Канадиенс» и «Калгари Флэймз» в четвёртой игре финала набрали 176 минут штрафа.

Сегодняшний матч обслуживали главные арбитры Крис Руни и Стив Козари. Самым штрафуемым игроком оказался лидер «Флориды» Мэттью Ткачук, получивший 22 минуты штрафа. Всего за матч было выписано 12 дисциплинарных штрафов.