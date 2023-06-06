Финский форвард «Флориды» высказался об игре Бобровского после провального матча в финале

Финский нападающий «Флориды Пантерз» Антон Лунделль прокомментировал игру российского вратаря Сергея Бобровского во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (2:7, 0-2). Голкипер «пантер» отразил всего девять бросков, пропустив четыре шайбы, и был заменён в середине второго периода.

«Он был нашим лучшим игроком. Он огромная, важная часть нашей команды. Мы всегда можем доверять ему, но нам нужно больше помогать ему. Нам нужно лучше играть в обороне. Мы дали слишком много шансов забить ему», — приводит слова Лунделля The Athletic.

Напомним, первый матч серии завершился победой «Вегаса» со счётом 5:2. Бобровский в первом матче финала Кубка Стэнли отразил 29 бросков из 33. Сегодня вратарь «Флориды» ушел с площадки при счёте 0:4, отразив 9 бросков из 13. Таким образом, россиянин пропустил четыре шайбы во втором матче подряд. Перед этим у него была победная серия из пяти встреч.