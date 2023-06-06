Шемберг: правомерно, чтобы Россия отставала от Турции и Монголии в рейтинге ИИХФ? Не знаю

Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг высказался о том, что сборная России всё ещё находится в рейтинге ИИХФ.

«Равны ли федерации в ИИХФ, разве у более сильных стран нет большего влияния? Да, это правда, но так во всех видах спорта. Кто имеет наибольшее влияние в ФИФА? Германия, Бразилия, Англия… Так было всегда. Но у Словакии сильный голос в хоккее, это сильная хоккейная страна, не стоит её недооценивать. Логично, что Словакия имеет более сильный голос в ИИХФ, чем Турция или Монголия.

Правильно ли всё-таки начислять России очки в рейтинг, как если бы они играли на чемпионате мира? Это больше технический вопрос. Я действительно не знаю, как это сделать. Кстати, рейтинг ИИХФ создавался мной вместе с одним другом. Правомерно ли, чтобы Россия отставала от Турции и Монголии? Я не знаю. Но это не самое главное. Важно то, что пока они не могут вернуться [на международную арену]», — приводит слова Шемберга Sport Aktuality.

Отметим, что сейчас сборная России занимает в рейтинге ИИХФ второе место, имея в своём активе 4050 очков. Лидирует Канада (4150), на втором месте Финляндия (4080).