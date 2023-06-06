Журналист The Athletic объяснил, почему поставил Мичкова на первое место в своём рейтинге

Журналист The Athletic Кори Пронман объяснил, почему поставил Матвея Мичкова на первое место в рейтинге игроков драфта. Основным критерием для топа стал набор навыков и физических качеств, без учёта результативности и различных факторов риска.
«Хорошо, я знаю, что должен объяснить своё решение, пока вы все точите свои вилы. Мичков может быть лучшим игроком драфта, которого я когда-либо видел, по игре в пределах синей линии в чужой зоне, или, по крайней мере, рядом с ней. Его смесь мастерства и голевого чутья просто невероятна. Он видит игру на другом уровне и становится машиной для создания голевых моментов, как только завозит шайбу в зону соперника. Недостаток скорости и габариты являются заметными препятствиями для прогноза о его профессиональной карьере — оба критерия хуже, чем у Коннора Бедарда, и у него нет моторчика Бедарда — но он уникальный игрок, обладающий потенциалом набивать огромные числа в атаке на профессиональном уровне, если выстрелит, что не гарантировано», — приводит слова Пронмана The Athletic.
- 6 июня 2023
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