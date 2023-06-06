Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Авангард» объявил о заключении новых контрактов с тремя хоккеистами

«Авангард» в официальном телеграм-канале объявил о заключении контрактов с тремя хоккеистами.

Отмечается, что форварды Никита Михайлов, Семён Асташевский и Егор Круженков приняли квалификационные предложения омского клуба. Каждый нападающий подписал с «Авангардом» двусторонние контракты сроком на два сезона.

Напомним, 25-летний Михайлов в завершившемся сезоне сыграл за «Авангард» всего три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «+1».

22-летний Асташевский провёл пять встреч в минувшей регулярке. Форвард не набрал результативных баллов и заработал общий показатель полезности «-1». На счету 23-летнего Круженкова 11 матчей без набранных очков при коэффициенте полезности «-2».