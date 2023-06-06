Крикунов — о критике КХЛ: в клубах, которые обанкротились, не нужно было воровать

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов ответил на критику КХЛ от бывшего пресс-секретаря Международной федерации хоккея Шимона Шемберга.
«Разрушили хоккей в Европе? КХЛ, наоборот, развивала хоккей в Европе! Просто в тех клубах, которые обанкротились, не нужно было воровать. КХЛ предоставляла им все необходимые ресурсы для развития, но местное руководство просто на этом зарабатывало деньги в карман. Заработали и бросили, когда нужно было принимать важные решения. Это касается «Медвешчака» и «Слована».
А рижское «Динамо» и финны могли спокойно играть по сей день, если бы они не лезли в политику. Нельзя обвинять КХЛ в разрушении хоккея в Европе, тут точно дело не в самой лиге», — сказал Крикунов в интервью Sport24.
Ранее на критику от Шемберга ответил экс-глава Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев.
- 6 июня 2023
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