Крикунов — о критике КХЛ: в клубах, которые обанкротились, не нужно было воровать

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов ответил на критику КХЛ от бывшего пресс-секретаря Международной федерации хоккея Шимона Шемберга.

«Разрушили хоккей в Европе? КХЛ, наоборот, развивала хоккей в Европе! Просто в тех клубах, которые обанкротились, не нужно было воровать. КХЛ предоставляла им все необходимые ресурсы для развития, но местное руководство просто на этом зарабатывало деньги в карман. Заработали и бросили, когда нужно было принимать важные решения. Это касается «Медвешчака» и «Слована».

А рижское «Динамо» и финны могли спокойно играть по сей день, если бы они не лезли в политику. Нельзя обвинять КХЛ в разрушении хоккея в Европе, тут точно дело не в самой лиге», — сказал Крикунов в интервью Sport24.

Ранее на критику от Шемберга ответил экс-глава Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев.