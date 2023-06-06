Вайсфельд: Михайлис — это усиление для любого клуба, но отработает ли он эти деньги?

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал переход нападающего Никиты Михайлиса из «Барыса» в «Металлург».
«Михайлис – это усиление для любого клуба КХЛ. Вопрос в соотношении цена-качество – отработает ли он эти деньги? А то, что он сильный игрок, в этом сомнений нет.
«Металлург» переплатил? Сергей Гомоляко объяснил почему. Это рынок, такой контракт взяли не с потолка. Видимо, другие клубы давали аналогичные суммы. Вот взять Арсения Грицюка: «Авангард», возможно, считает, что хоккеисту переплатили, а СКА – нет. Посмотрим, как эти ребята сыграют.
Гомоляко заявил, что приходится переплачивать 5% за город, такая проблема есть у Магнитогорска? Из своей практики могу сказать, что всё зависит от приоритетов: кто-то хочет играть в больших городах, кто-то – в маленьких, а кому-то вообще всё равно и поедут туда, где больше заплатят. Кто-то может поехать к тренеру, у всех свои соображения. В принципе, с Гомоляко можно согласиться: эта теория работает, правда, не всегда», — приводит слова Вайсфельда «РБ Спорт».
- 6 июня 2023
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