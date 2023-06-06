Каменский: надеемся увидеть команду из Чечни в КХЛ в обозримом будущем

Олимпийский чемпион Валерий Каменский рассказал о развитии хоккея на Кавказе.
«Хоккей в стране развивается и становится популярнее во всех регионах. КХЛ следует охватывать больше регионов страны. Например, на Кавказе в Чеченской Республике есть хорошая хоккейная база для развития и вступления в КХЛ. Чеченцы играют в Ночной хоккейной лиге, дети начинают заниматься хоккеем. Им нужен только новый ледовый дворец и профессиональная взрослая команда. К ним все поедут играть.
Надеемся, что сможем увидеть команду из Чечни в КХЛ в обозримом будущем. Надо стремиться к расширению, чтобы популяризировать хоккей для всех людей в стране», — сказал Каменский в интервью Sport24.
Напомним, в сезоне-2023/2024 в КХЛ будет выступать «Лада», которая последний раз играла в лиге в сезоне-2017/2018.
- 6 июня 2023
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