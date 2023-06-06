«Этот парень — машина». Райан Уитни — об игре Ивана Барбашёва

Бывший игрок клубов Национальной хоккейной лиги Райан Уитни оценил игру форварда «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Кто-то этим летом должен дать Ивану Барбашёву контракт на восемь лет и $ 8 млн в год. Этот парень – машина», – написал Уитни в своём «твиттере».

В текущем плей-офф НХЛ Барбашёв провёл 19 матчей и записал на свой счёт 17 (6+11) очков при показателе полезности «+13». У хоккеиста истекает контракт в конце этого сезона, после чего форвард может стать неограниченно свободным агентом.

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялась вторая встреча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в которой «Вегас Голден Найтс» принимал «Флориду Пантерз». Матч закончился разгромом «пантер» со счётом 7:2 (2-0 в серии).