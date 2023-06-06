Быков: КХЛ создавалась для развития евроазиатской лиги и конкуренции с НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал высказывания бывшего пресс-секретаря Международной федерации хоккея Шимона Шемберга о том, что КХЛ уничтожила хоккей в Европе.
«Такие вопросы нужно адресовать руководителям лиги, а не тренерам. На мой взгляд, задача Континентальной хоккейной лиги всегда была развивать хоккей на евроазиатском континенте.
Согласен ли я с тем, что им никто не мешал самим развивать хоккей и не зависеть от КХЛ? Да, если они не хотят, то никто не заставляет. Никто никого не заставлял входить в лигу, это же было желание самих клубов принять участие в этой лиге. Им предложили и объяснили, что благодаря международным встречам на клубном уровне и в высокой конкурентной среде мастерство игроков будет повышаться, сборные команды получат сильных игроков для участия в международных турнирах, и, соответственно, в их странах хоккей будет иметь эволюцию.
Хоккей — спорт, который имеет социальную значимость в развитии здоровой нации. Всё это было нацелено для развитие евроазиатской лиги, чтобы она стала сильной и конкурентоспособной с НХЛ, чтобы местные игроки имели возможность играть в своих странах и не искать, где «трава зеленее», а радовать свою публику и жить в своих странах», — сказал Быков в интервью «ВсёПроСпорт».
- 6 июня 2023
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