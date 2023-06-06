«Коламбус» официально объявил о переходе Проворова, стали известны детали сделки

Пресс-служба «Коламбус Блю Джекетс» опубликовала детали перехода российского защитника Ивана Проворова из «Филадельфии Флайерз».
Детали сделки следующие: «Филадельфия» обменивает Ивана Проворова и Хейдэна Ходжсона в «Лос-Анджелес» на Кэлвина Питерсена, Шона Уокера, Хельге Гранса и выбор «Кингз» во втором раунде драфта 2024 года. «Коламбус» получает Кевина Коннотона из «Филадельфии» в обмен на выбор в первом раунде 2023 года (22-й) и условный выбор во втором раунде драфта НХЛ 2024 или 2025 года. «Блю Джекетс» подписывают Проворова из «Лос-Анджелеса» в обмен на Коннотона.
У Проворова осталось два года по шестилетнему контракту на $ 40,5 млн, который он подписал с «Филадельфией» в сентябре 2019 года.
Проворов в 82 матчах регулярного сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги набрал 27 (6+21) очков при показателе полезности «-17».
- 6 июня 2023
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