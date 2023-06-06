Генменеджер «Коламбуса» Кекяляйнен прокомментировал обмен Проворова

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен оценил переход российского защитника Ивана Проворова из «Филадельфии Флайерз».
«Улучшение нашей синей линии было для нас приоритетом, и приобретение Ивана даёт нам отличного защитника, который всё ещё является молодым игроком, и его лучшие сезоны впереди. Он сразу улучшит нашу игру в защите, потому что он вынослив, обладает отличным мастерством, хорошо катается, отлично играет в пас, имеет точный бросок и может эффективно играть на обоих концах площадки», — приводит слова Кекяляйнена пресс-служба «Блю Джекетс».
Проворов в 82 матчах регулярного сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги набрал 27 (6+21) очков при показателе полезности «-17».
Ранее «Коламбус Блю Джекетс» рассказал о деталях перехода Проворова в команду.
- 6 июня 2023
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