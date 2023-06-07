Генменеджер «Трактора»: легионеры с большим опасением и недоверием смотрят в сторону КХЛ

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал, что бывшие легионеры челябинского клуба не хотят возвращаться в КХЛ, и ответил на вопрос, почему клуб решил расстаться с финским нападающим Теэму Пулккиненом.

«Выходили на кого-то из бывших легионеров «Трактора»: Вилла, Пилута, Седлака, Гику? Или они категорически не готовы вернуться в КХЛ? Мы имели разговор с ними на эту тему и получили негативный ответ. Они выразили желание продолжить карьеру кто в Чехии, кто в Северной Америке. В принципе, эта идея изначально выглядела не очень выгодно. Мы понимали, что легионеры сейчас с большим опасением и недоверием смотрят в сторону КХЛ. К сожалению, это факт.

Чем продиктовано решение расстаться с Теэму Пулккиненом? Сокращением лимита на легионеров с пяти до трёх. Не будь его, такой игрок нам, безусловно, пригодился бы. Но у нас есть потребность в центральном нападающем. Мы будем рассматривать легионера на позицию первого центра. Пулккинену хочу выразить благодарность за игру в «Тракторе». Он замечательный игрок и человек», — цитирует Волкова Sport24.

Пулккинен выступал в Челябинске на протяжении двух сезонов и провёл 122 игры, набрав 65 (38+27) очков. Напомним, в следующем сезоне КХЛ лимит на легионеров в клубах лиги будет сокращён с пяти до трёх игроков.