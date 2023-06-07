«Ак Барс» объявил о подписании нападающего Дмитрия Яшкина. Пресс-служба казанского клуба выложила видеоролик, в котором хоккеист надевает кепку «Ак Барса» и говорит, что он присоединился к команде. Сообщается, что 30-летний нападающий подписал контракт сроком на три года.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг недавно объявил, что Яшкин покидает питерский клуб. Яшкин был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата прошедшего сезона.

Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата и четвёртым игроком, кто более одного раза выигрывал приз самому ценному хоккеисту регулярки. В прошедшем сезоне нападающий набрал 62 (40+22) очка за 67 матчей.