Инсайдер НХЛ: Бержерон ещё не принял решения о продолжении карьеры

Капитан «Бостона» Патрис Бержерон всё ещё не определился, будет ли продолжать карьеру, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн. В июле форварду исполнится 38 лет.
«Решения всё ещё нет. «Брюинз» не оказывают на него никакого давления. Они готовы ждать столько, сколько потребуется. Кстати, Патрис и его жена ждут появления четвёртого ребенка. То есть сейчас в их жизни есть вещи поважнее хоккея. Но в какой-то момент ему надо будет определиться.
В прошлом году в похожей ситуации он подписал контракт только в августе, хотя в июле сказал команде, что намерен остаться. Так что время ещё есть. Но конкретных сроков нет. Все терпеливо ждут, что он решит», – цитирует ЛеБрюна TSN.
Ранее сообщалось, что Бержерон играл в плей-офф с грыжей межпозвоночного диска. В седьмом матче серии плей-офф первого раунда «Бостон Брюинз» уступил «Флориде Пантерз» со счётом 3:4 ОТ.
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