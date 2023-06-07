Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ: Бержерон ещё не принял решения о продолжении карьеры

Инсайдер НХЛ: Бержерон ещё не принял решения о продолжении карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Бостона» Патрис Бержерон всё ещё не определился, будет ли продолжать карьеру, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн. В июле форварду исполнится 38 лет.

«Решения всё ещё нет. «Брюинз» не оказывают на него никакого давления. Они готовы ждать столько, сколько потребуется. Кстати, Патрис и его жена ждут появления четвёртого ребенка. То есть сейчас в их жизни есть вещи поважнее хоккея. Но в какой-то момент ему надо будет определиться.

В прошлом году в похожей ситуации он подписал контракт только в августе, хотя в июле сказал команде, что намерен остаться. Так что время ещё есть. Но конкретных сроков нет. Все терпеливо ждут, что он решит», – цитирует ЛеБрюна TSN.

Ранее сообщалось, что Бержерон играл в плей-офф с грыжей межпозвоночного диска. В седьмом матче серии плей-офф первого раунда «Бостон Брюинз» уступил «Флориде Пантерз» со счётом 3:4 ОТ.

Материалы по теме
Капитан «Бостона» Бержерон играл в плей-офф с грыжей межпозвоночного диска
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023