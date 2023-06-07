Экс-нападающий клубов НХЛ и КХЛ Андрей Костицын стал заместителем начальника спортивного отдела минского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Кроме того, легенда белорусского хоккея возглавит скаутское направление в клубе.

Костицын провёл 398 матчей в НХЛ за «Монреаль» и «Нэшвилл», набрав 222 (103+119) очка. В АХЛ с «Гамильтон Бульдогз» Андрей стал обладателем Кубка Колдера.

В КХЛ Костицын играл за минское «Динамо», «Трактор», «Сочи», «Куньлунь РС», «Торпедо». На счету нападающего 440 игр и 258 (114+144) результативных баллов. Также он играл в чемпионатах Беларуси, ВЕХЛ, России, Чехии, Норвегии.

За сборную Беларуси форвард выступал на восьми взрослых чемпионатах мира. Дважды он признавался лучшим хоккеистом страны (2008, 2020).