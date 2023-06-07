Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он жёсткий тренер». Защитник «Квебека» Комаров — об игре под руководством Патрика Руа

«Он жёсткий тренер». Защитник «Квебека» Комаров — об игре под руководством Патрика Руа
Аудио-версия:
Комментарии

Российский защитник «Квебек Рэмпартс» Всеволод Комаров рассказал о работе главного тренера клуба, легендарного в прошлом голкипера, Патрика Руа.

«Поначалу я приехал, не очень хорошо зная английский. Он понимал это, сам знал пару русских слов, да и хорошо относился ко всем в команде. Да, он жёсткий тренер. Этот год выдался комфортным для меня в плане адаптации, и он подсказывал мне. Может и накричать, но всё по делу», — сказал Комаров в интервью ТАСС.

В текущем сезоне 19-летний россиянин провёл 62 матча в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL), набрав 39 (12+27) очков. В 18 играх плей-офф на его счету 8 (1+7) очков. Из россиян победителями Мемориального кубка становились выступавший за «Квебек» Александр Радулов, Андрей Локтионов и Михаил Сергачёв.

Комаров назвал отличия североамериканского хоккея от российского:
Нападающий «Квебека» Комаров считает, что в Канаде более силовой хоккей, чем в России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023