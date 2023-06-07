«Он жёсткий тренер». Защитник «Квебека» Комаров — об игре под руководством Патрика Руа

Российский защитник «Квебек Рэмпартс» Всеволод Комаров рассказал о работе главного тренера клуба, легендарного в прошлом голкипера, Патрика Руа.
«Поначалу я приехал, не очень хорошо зная английский. Он понимал это, сам знал пару русских слов, да и хорошо относился ко всем в команде. Да, он жёсткий тренер. Этот год выдался комфортным для меня в плане адаптации, и он подсказывал мне. Может и накричать, но всё по делу», — сказал Комаров в интервью ТАСС.
В текущем сезоне 19-летний россиянин провёл 62 матча в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL), набрав 39 (12+27) очков. В 18 играх плей-офф на его счету 8 (1+7) очков. Из россиян победителями Мемориального кубка становились выступавший за «Квебек» Александр Радулов, Андрей Локтионов и Михаил Сергачёв.
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