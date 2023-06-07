Беннетт: Бобровский — лучший игрок «Флориды» в плей-офф, мы полностью доверяем ему

Нападающий «Флориды Пантерз« Сэм Беннетт заявил, что клуб полностью поддерживает и верит в российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского.

«Бобровский — лучший игрок «Флориды» в плей-офф. Мы полностью верим в него. Вся команда должна лучше работать, помогая ему, и не позволять сопернику забить. Но да, никакой проблемы нет. Мы полностью доверяем ему», — приводит слова Беннетта ESPN.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Бобровский сыграл в 16 матчах и одержал 11 побед с 92,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,5.

Напомним, счёт в финальной серии плей-офф НХЛ 2-0 в пользу «золотых рыцарей». Третья игра в финале Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды Пантерз» в ночь на 9 июня в 3:00 мск.