Объявлены финалисты «Кинг Клэнси Трофи», Малкин в тройку не вошёл

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала тройку финалистов на приз «Кинг Клэнси Трофи» — приз, вручаемый игроку, который «наилучшим образом демонстрирует лидерские качества на льду и за его пределами и внёс заметный гуманитарный вклад в сообщество».
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в тройку не попал.
В окончательный список попали форвард «Калгари Флэймз» Микаэль Баклунд, нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли и защитник «Эдмонтон Ойлерз» Дарнелл Нурс.
Победитель «Кинг Клэнси Трофи» будет объявлен в рамках церемонии вручения наград NHL Awards 2023 на «Бриджстоун Арене» в Нэшвилле 26 июня.
Лауреат получит $ 25 тыс. от фонда Национальной хоккейной лиги в пользу благотворительной организации по своему выбору. Двое других финалистов получат $ 5 тыс. для пожертвования.
- 7 июня 2023
-
20:35
-
20:28
-
20:12
-
19:42
-
19:34
-
19:07
-
18:45
-
18:25
-
18:02
-
17:41
-
17:29
-
17:08
-
16:57
-
16:32
-
16:23
-
16:07
-
15:55
-
15:50
-
15:35
-
15:20
-
15:05
-
15:01
-
14:55
-
14:35
-
14:10
-
13:40
-
13:10
-
12:42
-
12:30
-
12:08
-
11:45
-
11:15
-
10:55
-
10:35
-
10:10