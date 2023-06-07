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Объявлены финалисты «Кинг Клэнси Трофи», Малкин в тройку не вошёл

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала тройку финалистов на приз «Кинг Клэнси Трофи» — приз, вручаемый игроку, который «наилучшим образом демонстрирует лидерские качества на льду и за его пределами и внёс заметный гуманитарный вклад в сообщество».

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в тройку не попал.

В окончательный список попали форвард «Калгари Флэймз» Микаэль Баклунд, нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли и защитник «Эдмонтон Ойлерз» Дарнелл Нурс.

Победитель «Кинг Клэнси Трофи» будет объявлен в рамках церемонии вручения наград NHL Awards 2023 на «Бриджстоун Арене» в Нэшвилле 26 июня.

Лауреат получит $ 25 тыс. от фонда Национальной хоккейной лиги в пользу благотворительной организации по своему выбору. Двое других финалистов получат $ 5 тыс. для пожертвования.