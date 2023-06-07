«Это очень захватывающе». Барков — о 1-й домашней игре «Флориды» в финале НХЛ с 1996 года

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков рассказал об антураже во Флориде в преддверии третьего матча финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс». Отметим, что эта игра станет для «пантер» первой домашней с финала НХЛ 1996 года.

«Это потрясающе. Вчера, когда мы приземлились и отъезжали от аэропорта, там были болельщики. Вернулся домой, а там повсюду много флагов «Флориды» и всего остального. Это очень захватывающе, лучшее время года», — приводит слова Баркова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

27-летний финский нападающий в текущем розыгрыше Кубка Стэнли провёл 18 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков.

Напомним, счёт в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги 2023 года между «Вегас Голден Найтс и «Флоридой Пантерз» 2-0. Третья игра в финале Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 9 июня в 3:00 мск.