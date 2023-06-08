Монтур летал во Флориду между первым и вторым матчами финала, чтобы быть на родах жены

Защитник «Флориды» Брэндон Монтур летал домой во Флориду между первым и вторым матчами финала Кубка Стэнли, чтобы присутствовать на рождении своего первого ребенка.

Изначально ребёнок не должен был родиться ранее 18 июня, однако планы изменились. Сразу после окончания первого матча серии (2:5) Монтур сел на чартерный самолёт и прибыл во Флориду к 6:30 утра, как раз к наиболее напряжённым часам родов.

«Я получал сообщения от наших родителей в самолёте. Я не думал, что у меня получится успеть к началу родов. Так что я, честно говоря, вообще не спал. Я старался добраться туда так быстро, как только мог. Но, к счастью, я успел и смог испытать это вместе с женой», — цитирует Монтура Sportsnet.

Сообщается, что в 21 вечера того же дня Монтур вылетел обратно в Лас-Вегас. «Голден Найтс» разгромили «Флориду» во втором матче (7:2) и повели в серии со счётом 2-0. Третий матч состоится 9 июня в Санрайзе.