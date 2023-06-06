Западный ветер сдул лидеров «Флориды». В финале НХЛ — тотальная доминация «Вегаса»

Перед началом финала Кубка Стэнли казалось, что он может уместиться в семь матчей. Вместо этого две игры в Вегасе отчётливо попахивают «свипом», которого в финалах не было аж с 1998 года. «Вегас» блестяще разобрал соперника и чётко сыграл по всем слабым сторонам «пантер», а «Флорида» совершенно растерялась и отвечала на это только кучей дисциплинарных штрафов на ровном месте.

Лишние дни отдыха на разные команды влияют по-разному. «Колорадо» в прошлом году совершенно не помешало то, что после 4-0 в финале Запада они оставались без игровой практики дольше, чем «Тампа», и довольно уверенно начали прошлогодний финал с 2-0. «Флорида» же в первом матче серии играла как-то невпопад, игроки словно забыли, кто где располагается и кто когда подключается — это напоминало расстроенный оркестр. Можно было бы списать это как раз на то, что лишний отдых выбил из колеи «пантер», но второй матч они провели куда хуже.

«Вегас» смотрится лучше как команда — и хотя Эдин Хилл очень классно играет в этом финале и делает ключевые спасения, это не значит, что «рыцари» стоят на льду и ждут только вратарских чудес. Все четыре звена «рыцарей» заметны, как и ожидалось перед стартом финала, и, если команда Брюса Кэссиди выиграет этот кубок, перед журналистами встанет очень сложный выбор, когда они будут голосовать за обладателя «Конн Смайт».

Один из ключевых факторов успеха «Вегаса» — они закрыли лидера «Флориды», причём сделали это в прямом смысле. Сергей Бобровский в серии с «Каролиной» столкнулся с тонной некачественных бросков с периметра, которые, скорее, разминали голкипера. «Рыцари» же филигранно сыграли на пятачке, не раз полностью перекрывая обзор Бобровскому как в большинстве, так и в равных составах. Особенно отметим здесь Марка Стоуна: лучший оборонительный вингер НХЛ не боится лезть в гущу событий и использует каждый сантиметр своего тела для осложнения жизни русского вратаря.

Сергей Бобровский и Николя Руа Фото: Abbie Parr/AP Photo/ТАСС

В превью финала писалось о том, какой гренадёрский дивизион в обороне у «Вегаса» — никого ниже 185 см. Западная конференция не просто так давно считается более силовой и жёсткой, чем Восточная. Во многом такая разница была обусловлена разницей в количестве элитных защитников. Например, в защите Канады в Ванкувере Восток представлял только Крис Пронгер (до этого отыгравший на Западе полтора десятка лет). В Сочи таким был только Пи Кей Суббэн, и то он разительно отличался от Кита или Власика тем, что был явным «полузащитником», чуть ли не единственным в команде.

Финал-2023 очень сильно показывает разницу между оборонами двух команд. То, что «Флорида» прошла так далеко с таким защитным корпусом, уже выглядит чудом. Сегодня после травмы Радко Гудаса половину оборонительного корпуса «пантер» составляли постепенно идущий к концу карьеры 36-летний Марк Стаал и подобранные с драфта отказов Джош Махура и Кейси Фицджеральд (второй просидел в запасе полтора месяца). Показательно, что эти два игрока были отправлены на вэйвер «Анахаймом» и «Баффало», которые в сезоне не отличались надёжностью обороны.

И если у «пантер» в защите есть два «отказника», то у их соперников есть два оборонца потенциальной «олимпийской» Канады. Защитники «Вегаса» не только забивали, они намного более активно подключались к атаке, лучше сохраняли шайбу в чужой зоне (можно привести в пример «танцы» Теодора на синей перед шайбой в первой игре). В этом плане у «Флориды» даже атаку разогнать нормально не получалось, пасы оборонцев тонули где-то в средней зоне, и в этом плане не раз разочаровывал Аарон Экблад, для которого этот сезон в целом отмечен спадом. Кроме того, «Флорида» весь плей-офф предпочитала входить в зону через вброс: на Востоке это получалось, а здесь бесхозные шайбы подбирали защитники «Вегаса», которые чаще выигрывали борьбу.

Кроме того, «рыцари» не тушевались под форчеком «Флориды», который был яростен, но достаточно предсказуем. Чаще всего «Вегас» при начале атаки это давление преодолевал, габаритные защитники уходили от соперников на ведении: и гол Лунделла, когда Мартинес на секунду уснул под давлением, стал чуть ли не единственным исключением. Сам же «Вегас» зачастую прессинговал только одним форвардом, но больше насыщал среднюю зону, где не раз заканчивались атаки «пантер» в равных составах. Позиционно защитники «Флориды» так и не смогли очистить пятак от посторонних, плюс допустили грубейшую ошибку, сбившись кучей на одинокого Айкела.

Стычка в матче финала Фото: John Locher/AP Photo/ТАСС

Добавим, что оборона «Вегаса» начинается и с нападающих. Тот же Айкел уничтожает не только критиков, но и соперников: в одном из моментов Джек своим давлением в прямом смысле выдавил из зоны нападающего «пантер», закончив тем самым атаку. Стоун делает своё дело тихо, подстерегая неточные передачи соперника, которые капитан «Вегаса» может превратить в голы, как в первом матче. Ну а Барбашёв отвечает за физику — после его хитов трещат и кости, и борта. Незаметно Иван превратился в одного из самых опасных силовиков НХЛ, хиты которого соответствуют правилам, но весьма травмоопасны. У «Флориды» такого количества двусторонних форвардов нет, а энергетика Ткачука и Беннетта чаще уходит в грязь.

И лидер атаки «Флориды» в первых двух матчах финала разочаровывает. Может быть, в «Калгари» он пропадал в плей-офф как раз из-за того, что всё время играл против западных команд? Так или иначе, пока единственным результативным действием Ткачука в финале был гол при счёте 1:6 в третьем периоде. В основном 19-й номер запомнился попытками залезть под кожу Хиллу, который за это решил дать Ткачуку клюшкой по спине (судьи промолчали, но вполне могли дать штраф не только вратарю «Вегаса», но и Ткачуку). Хит на Айкеле был эффектным, чистым, но… бесполезным: Джек ответил на это прекрасной передачей на Маршессо в моменте пятого гола.

Даже сложно представить, как Пол Морис и его команда могут ответить на эти 0-2: они вскрыли скорее структурные проблемы «Флориды». Очень настораживает то, что у «пантер» в концовке второго матча начался натуральный психоз, который обернулся кучей десятиминутных штрафов. Вся надежда, как и в ранних раундах, на чудеса от Бобровского. Когда игроки «Флориды» говорят, что он был лучшим игроком команды сегодня, это вовсе не попытка отмазать: полевые себя не показали вообще никак. В Санрайзе им надо будет хотя бы не давать игрокам «Вегаса» так свободно закрывать своего MVP.

Пока можно найти грустную параллель для «Флориды» в истории: свой единственный финал-1996 команда тоже начала с 0-2 в гостях. Более того, 27 лет назад (без одного дня) «пантеры» проиграли «Колорадо» 1:8, а Джона Ванбисбрука, до этого не дававшего слабины, заменили после четырёх шайб — как и Бобровского сегодня. Тот финал закончился всухую, но у этой «Флориды», в отличие от команды-96, есть больше класса, чтобы хотя бы побороться.