«Это похоже на сказку». Барбашёв — об игре за «Вегас» в финале Кубка Стэнли

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв назвал сказкой выход в финал Кубка Стэнли с «Голден Найтс». Россиянин по ходу сезона перед дедлайном был обменян из «Сент-Луиса», с которым становился чемпионом в 2019 году.
«Честно говоря, это похоже на сказку. То, что меня обменяли, я пробыл здесь всего три месяца, а теперь играю в финале Кубка Стэнли — это нечто особенное.
Я просто играл за одну команду, практически всю свою карьеру, и поначалу это было немного странно. Но это делает меня действительно особенным, играть в другой команде и делать это с парнями, которых я встретил всего три месяца назад.
Я уже говорил, что никогда не знаешь, когда представится следующая возможность выиграть трофей. Мы должны гордиться тем, что играем в финале Кубка Стэнли. Очень горжусь этой командой, просто такое случается нечасто. Вы должны наслаждаться каждым моментом, и это то, чем мы сейчас занимаемся», — цитирует Барбашёва пресс-служба НХЛ.
После двух матчей серии финала Кубка Стэнли «Вегас» ведёт у «Флориды» со счётом 2-0. Третий матч финала состоится завтра, 9 июня, в Санрайзе. Матч начнётся в 3:00 мск.
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