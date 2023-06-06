«Абсолютно сумасшедший мужчина!» Игра русского героя финала НХЛ будоражит Америку

Некоторые действия Ивана Барбашёва вызывают как негодование, так и восхищение. Но его влияние на успех «Вегаса» признают все.

Финал НХЛ пока не оправдывает ожиданий в той части, в какой подразумевалась непредсказуемая борьба. Главная серия года в мировом клубном хоккее складывается с неоспоримым преимуществом одной из команд. В двух стартовых матчах противостояния «Вегасу» удалось не только перебегать, но и перебить соперника. У одной из основных причин этому есть имя — Иван Барбашёв. Российский форвард филигранно создаёт давление, под которым игроки «Флориды» безнадёжно теряются. Вершиной его силовой игры стал сокрушительный хит против Радко Гудаса.

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Арбитры посчитали, что приём соответствует букве хоккейного закона, и оставили нападающего на льду. В то же время для чешского защитника игра завершилась именно на этом моменте — после столкновения он отправился в раздевалку, откуда больше не вернулся.

В соцсетях мнения относительно легитимности хита разделились.

«Барбашёв даёт прикурить», — комментирует эпизод @PucksideCA.

«Что за грязный приём в исполнении Барбашёва… — негодует пользователь под ником @KuttaBanda. — К сожалению, лига очень хочет, чтобы «Вегас» выиграл кубок».

«Это второй раз в серии, когда кто-то пытается хитануть Барбашёва, но вместо этого он сокрушает соперника. Этот чувак создан для плей-офф», — пишет @choi_aj.

«Иван Барбашёв — абсолютно сумасшедший мужчина!» — официальный аккаунт «Голден Найтс» тоже не стеснялся хвалить нападающего.

«Барбашёв — чудовище!» — у @armdog сложилось другое определение.

«Я не эксперт, но, по-моему, Барбашёв похож на огромный товарный вагон», — у @PaulAllan5 родилось неожиданное сравнение.

«Барбашёв только что стал моим героем!» — признаётся @johngatto.

«Барбашёва должны были удалить за этот нырок, честно», — высказывает недовольство @zgt1112.

«Если бы Дарнелл Нурс или Эвандер Кейн сделал такое, то их дисквалифицировали бы на две игры. Только потому, что Барбашёв белый и играет за «Голден Найтс», он избежал штрафа», — уверен @dreamzz_kidd.

«Силовые приёмы Барбашёва? Я спрашивал у него, ел ли он гвозди на завтрак», — иронизирует защитник «Вегаса» Алек Мартинес.

«На мой взгляд, я всегда играл в силовой манере. С тех пор как был обменян, играл с такими классными мастерами, как Джек Айкел и Джонатан Маршессо. Я думаю, что сегодня эти приёмы придали команде немного энергии», — делится впечатлениями сам Барбашёв.

Общие оценки игры Барбашёва в этом плей-офф сводятся к комплиментам.

«Мы все большие фанаты Барбашёва», — утверждает @Martell1487.

«Лучшее приобретение перед трансферным дедлайном — это Барбашёв, не так ли? Не ожидал от него такого», — делится впечатлениями @spreadingleafspropaganda.

«Думаю, теперь я куплю джерси Барбашёва», — планирует @hockeysquare.

«Если вы отправитесь назад и посмотрите седьмой матч финала-2019, то увидите, что Барбашёв — единственный хоккеист с семью хитами за игру. Он отлично знает свою роль и выполняет её идеально», — отмечает @patrickkelly.

«Если вы не много знаете о Барбашёве, пришло время узнавать», — советует @JamieHersch.

«Сколько миллионов получит Барбашёв этим летом?» — бывший судья НХЛ Тим Пел уже смотрит в будущее.

«Кто-то должен дать Барбашёву контракт на $8 млн и 8 лет. Этот парень — настоящая машина», — констатирует @ryanwhithey.

«Иван Барбашёв устраивается на огромный контракт. Каким фантастическим игроком он стал и насколько хорош как партнёр по команде», — предполагает @chriskerber.

«Барбашёв близок к тому, чтобы получить контракт больше, чем О’Райлли и Тарасенко вместе взятые», — пишут в одном из фан-аккаунтов «Сент-Луис Блюз» — бывшего клуба Ивана.

Отдельная группа комментаторов представлена болельщиками других клубов.

Фанат «Торонто»: «Дайте мне Барбашёва в «Мэйпл Лифс».

Фанат «Ванкувера»: «Барбашёв стал бы великолепным дополнением к «Кэнакс» в это межсезонье».

Фанат «Оттавы»: «Дайте мне Барбашёва в это межсезонье, если потеряете Дебринкэта. Это отличное сочетание мяса и скиллов, которые сделают «Сенаторз» непростым соперником».