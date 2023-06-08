«Автомобилист» заключил двусторонние контракты с двумя молодыми нападающими

Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил двусторонние соглашения с нападающими Михаилом Куркиным и Максимом Войтовичем, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Соглашение с 21-летним Куркиным рассчитано на два сезона. В прошлом сезоне форвард выступал в составе команды «Горняк-УГМК». За фарм-клуб «Автомобилиста» нападающий провёл 40 матчей в ВХЛ и набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности «+4».

Контракт с 20-летним Войтовичем рассчитан на один сезон. Максим Войтович родился 29 августа 2002 года в Гомеле. Всего в сильнейшей белорусской лиге на счету Войтовича 136 матчей и 26 (15+11) набранных очков.

Также ХК «Автомобилист» заключил просмотровые контракты с девятью молодыми хоккеистами, которые начнут предсезонную подготовку в составе молодёжной команды «Авто»:

Николай Манзыч, вратарь (17 лет);

Павел Нестеров, вратарь (16 лет);

Артём Апасов, защитник (18 лет);

Кирилл Паршенков, защитник (17 лет);

Антон Попов, защитник (16 лет);

Алексей Тиханович, защитник (17 лет);

Эрнест Гладков, нападающий (17 лет);

Артём Вакитов, нападающий (18 лет);

Сергей Пузеев, нападающий (17 лет).