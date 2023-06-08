КХЛ и «Барыс» заключили меморандум о развитии молодёжного хоккея, сообщает пресс-служба лиги. Президент КХЛ Алексей Морозов и президент хоккейного клуба «Барыс» Борис Иванищев подписали соглашение о совместной работе по развитию молодёжного хоккея.

В сезоне-2023/2024 молодёжная команда системы клуба «Снежные Барсы» возвращается в число участников чемпионата МХЛ.

«После пандемийного перерыва наша команда «Снежные Барсы» возвращается в МХЛ. Наши ребята этого ждали, юниорская сборная вышла в элиту чемпионатов мира, есть прогресс, думаю, что будет им комфортно играть с российскими клубами. Было приятно поучаствовать в этом форуме – это хорошее событие для развития спорта в наших странах», — цитирует Иванищева официальный сайт КХЛ.