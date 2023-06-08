Пашков: Гусев — зависимый игрок, его нужно обслуживать, как Радулов, он гол не создаст

Экс-голкипер сборной СССР, олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о возможном подписании контракта между нападающим Никитой Гусевым и московским «Динамо». Ранее в СМИ сообщалось о переговорах между игроком и московским клубом.
«Меня удивила новость о переговорах «Динамо» с Никитой Гусевым. По большому счету Гусев при всём к нему уважении — не наш, «динамовский», формат. Ни по стилю игры, ни по зарплате. С другой стороны такие нападающие никогда не помешают. Естественно, в том случае, если их удается вписать в командные действия.
Что для этого нужно? Центрфорвард уровня Вадима Шипачёва. Гусев — зависимый игрок, его нужно обслуживать, с нуля, как Александр Радулов, он гол не создаст. Если переход состоится, у главного тренера Алексея Кудашова будет много тонкой работы. Во-первых, Гусева нужно правильно подвести к сезону, всё-таки в прошлом году в СКА он смотрелся тяжеловато. И во-вторых — найти правильного центрфорварда и правильную систему игры для звена Гусева. Всё-таки «динамовская» молодёжь играет в совсем другой хоккей.
Знаю, что многие скептически воспринимают переход Гусева в «Динамо», в том числе из-за того, что в нашем клубе жёсткая командная дисциплина, а игрок любит готовиться к сезону самостоятельно. Советую Никите не расслабляться — в «Динамо» на былых заслугах не продержишься», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.
30-летний нападающий СКА провёл в плей-офф 13 матчей и набрал 12 (5+7) результативных баллов. В регулярке он провёл 37 матчей, набрав 49 (23+26) очков. В финале Западной конференции КХЛ СКА уступил ЦСКА с общим счётом 2-4 в серии.
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