Кожевников: если в ИИХФ боятся за нашу безопасность, можем с собой возить Росгвардию

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отстранение сборной России от международных турниров.
«Когда всё-таки реально ждать возвращения сборных России и Беларуси на международную арену? Всё зависит от того, на каких условиях нам предложат вернуться. В ИИХФ одни негодяи сидят! Якобы они боятся за безопасность наших команд. Давайте возьмём тогда Росгвардию, с ней сборная и поедет на международные турниры. Там очень сильные ребята, защитят. И не только нашу команду (смеётся)», — приводит слова Кожевникова «Спорт уик-энд».
Напомним, по решению ИИХФ сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея до конца сезона-2023/2024.
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