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«Барыс» погасил задолженность перед игроками

«Барыс» погасил задолженность перед игроками
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Астанинский «Барыс» погасил задолженность перед игроками, сообщает ТАСС со ссылкой на президента клуба Бориса Иванищева.

«Задолженность погашена. Да, у нас будет бюджет, рассчитанный на три года», — заявил Иванищев.

Напомним, клуб из столицы Казахстана в минувшем сезоне впервые в истории занял последнее место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» набрал 61 очко в 68 матчах. Этот результат стал худшим для астанинского клуба в истории выступления в лиге.

Ранее КХЛ и «Барыс» заключили меморандум о развитии молодёжного хоккея. Президент КХЛ Алексей Морозов и президент хоккейного клуба «Барыс» Борис Иванищев подписали соглашение о совместной работе по развитию молодёжного хоккея.

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