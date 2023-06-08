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КХЛ подтвердила погашение долгов в «Салавате Юлаеве» и «Барысе»

КХЛ подтвердила погашение долгов в «Салавате Юлаеве» и «Барысе»
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Континентальная хоккейная лига подтвердила погашение долгов в «Салавате Юлаеве» и «Барысе».

«ХК «Салават Юлаев» и ХК «Барыс» погасили долги перед игроками по оплате труда», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе лиги.

Напомним, раннее сообщалось, что «Салавате Юлаеве» накопилось примерно на 264 млн, без учёта бонусов. Игроки, тренеры и сотрудники клуба не получали зарплату с начала года.

В «Барысе» рассказали, что приняли бюджет, рассчитанный на три года. Напомним, клуб из столицы Казахстана в минувшем сезоне впервые в истории занял последнее место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

Уфимский клуб в первом раунде Кубка Гагарина — 2023 уступил «Адмиралу» 2-4.

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