Главный тренер «Флориды» Морис: нам не нужно 66 хитов за игру, это тратит энергию
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис заявил, что его команда сделала финальную серию Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» чересчур «физической».
«Флориде» не нужно 66 хитовза игру, это тратит энергию хоккеистов. У нас есть нападающие, которым нужно завершать силовые приёмы, но не обязательно, чтобы, например, у Картера Вераге было пять хитов», — цитирует Мориса журналист Ник Котсоника в своём «твиттере».
Напомним, счёт в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги 2023 года между «Вегас Голден Найтс и «Флоридой Пантерз» 2-0. Третья игра в финале Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 9 июня в 3:00 мск.
Ранее Мэттью Ткачук поделился ожиданиями от третьей игры финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».
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