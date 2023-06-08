Главный тренер «Флориды» Морис: нам не нужно 66 хитов за игру, это тратит энергию

Главный тренер «Флориды» Пол Морис заявил, что его команда сделала финальную серию Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» чересчур «физической».

«Флориде» не нужно 66 хитовза игру, это тратит энергию хоккеистов. У нас есть нападающие, которым нужно завершать силовые приёмы, но не обязательно, чтобы, например, у Картера Вераге было пять хитов», — цитирует Мориса журналист Ник Котсоника в своём «твиттере».

Напомним, счёт в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги 2023 года между «Вегас Голден Найтс и «Флоридой Пантерз» 2-0. Третья игра в финале Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 9 июня в 3:00 мск.

Ранее Мэттью Ткачук поделился ожиданиями от третьей игры финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».