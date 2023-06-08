Заслуженный тренер России: «Флориде» не хватает агрессии и мощности, ситуация пограничная

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал, чего именно не хватает «Флориде Пантерз» в финальной серии Кубка Гагарина с «Вегас Голден Найтс» (0-2).

«Считаю, что «Флориду» смяли, ей не хватило мощности. Из школьной программы по физике могу сказать, что мощность – это сила, помноженная на скорость. Если булыжник лежит на земле, то он немощен — а вот когда он покатится, то станет мощным.

Ещё команде не хватает агрессии. Что тут делать? Думаю, тренер это всё знает. Нужно усилить атаку, с этого необходимо начать. Также надо обеспечить оборону, чтобы снять нагрузку с Бобровского. Чем больше команда играет в атаке, тем реже она действует в обороне. «Флориде» нужно повести в счёте, а потом уже можно подумать об усилении оборонительных действий.

Ситуация пограничная, «пантерам» кровь из носа нужно цеплять третий матч. Для этого надо найти у себя необходимые резервы. Мощность – это очень важное качество в хоккее. Может быть, именно её не хватило, например, хоккеистам «Рейнджерс» в серии первого раунда с «Бостоном»?» — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Третья игра в финале Кубка Стэнли начнётся на площадке «Флориды» в ночь на 9 июня в 3:00 мск.