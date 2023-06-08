Московское «Динамо» заинтересовано в бывшем форварде клубов КХЛ Либоре Гудачеке — iSport
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Московское «Динамо» заинтересовано в подписании словацкого форварда Либора Гудачека, сообщает портал iSport.cz.
Сейчас 32-летний нападающий выступает за чешский клуб «Оцеларжи Тршинец». Контракт хоккеиста с командой рассчитан до конца сезона-2023/2024.
Напомним, Либор Гудачек играл в КХЛ за словацкий «Слован», нижнекамский «Нефтехимик» и минское «Динамо». В 211 матчах Гудачек забросил 45 шайб и отдал 55 результативных передач, набрав в общей сложности 100 очков с показателем полезности «-48».
Гудачек — бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года и серебряный призёр чемпионата мира — 2012.
Напомним, сегодня, 8 июня, стало известно, что московское «Динамо» обменяло спортивные права на защитника Егора Зайцева в «Спартак» на денежную компенсацию.
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