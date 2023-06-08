Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» заинтересовано в бывшем форварде клубов КХЛ Либоре Гудачеке — iSport

Московское «Динамо» заинтересовано в бывшем форварде клубов КХЛ Либоре Гудачеке — iSport
Аудио-версия:
Комментарии

Московское «Динамо» заинтересовано в подписании словацкого форварда Либора Гудачека, сообщает портал iSport.cz.

Сейчас 32-летний нападающий выступает за чешский клуб «Оцеларжи Тршинец». Контракт хоккеиста с командой рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Напомним, Либор Гудачек играл в КХЛ за словацкий «Слован», нижнекамский «Нефтехимик» и минское «Динамо». В 211 матчах Гудачек забросил 45 шайб и отдал 55 результативных передач, набрав в общей сложности 100 очков с показателем полезности «-48».

Гудачек — бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года и серебряный призёр чемпионата мира — 2012.

Напомним, сегодня, 8 июня, стало известно, что московское «Динамо» обменяло спортивные права на защитника Егора Зайцева в «Спартак» на денежную компенсацию.

Материалы по теме
Московское «Динамо» обменяло защитника Егора Зайцева в «Спартак» на денежную компенсацию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023