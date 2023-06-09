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Джонатан Маршессо установил рекорд «Вегаса» по результативной серии в одном плей-офф НХЛ

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходит третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встречается с «Вегас Голден Найтс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:1. В составе «Вегаса» результативной передачей отметился Джонатан Маршессо.

Таким образом, Маршессо продлил серию с набранными очками в нынешнем плей-офф до восьми матчей, благодаря чему установил рекорд «Вегаса» по результативной серии в одном плей-офф НХЛ. Ранее семиматчевые результативные серии в истории клуба в розыгрышах Кубка Стэнли выдавали защитник Ши Теодор (2020) и нападающий Макс Пасиоретти (2021).

На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Вегаса».

По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида» заняла восьмое место в Восточной конференции. «Вегас», в свою очередь, занял первое место на Западе.