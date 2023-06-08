«Флорида» — «Вегас», третий матч. Бобровского сглазили

Сергей во второй раз подряд пропустил четыре шайбы за игру и был заменён.

9 июня состоится третий матч финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Вегас». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.30, а успех «Голден Найтс» идёт за 2.65. На ничью предлагают поставить за 4.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч финала плей-офф НХЛ «Флорида» — «Вегас» 9 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.13. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Вегас» (09.06.2023)

9 июня в Национальной хоккейной лиге всё внимание будет уделено третьей игре финала между «Флоридой» и «Вегасом», которая пройдёт на льду стадиона «Эф-Эй-Эл Лайв-Арена». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Счёт в серии 2-0 в пользу «Голден Найтс».

«Флорида» проиграла две встречи на льду «Вегаса» (2:5 и 2:7). Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы во втором матче и был заменён. Для него это вторая кряду игра с четырьмя пропущенными голами. Увы, начало серии не задалось, но вина лежит на всей команде. Есть над чем работать.

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Лишь четвёртый пропущенный гол был действительно на Бобровском, а до этого «Вегасу» помогли защитники «Пантерз», которые мешали обзору Сергея. Однако также не радует нападение гостей. Они забросили только четыре шайбы в финальной серии. Мэттью Ткачук забил лишь один гол в двух матчах.

У «Голден Найтс» 12 голов — показатели впечатляют. Иван Барбашёв в каждой встрече финала отметился ассистом, у него 17 очков в 19 играх. В последней игре россиянина пытался сломить Радко Гудас, но в итоге сам оказался на льду и больше участия в матче не принимал. Хотя это не сильная сторона Ивана, но в обиду он себя не даёт.

Сильную разницу в игре делает защита «Вегаса», которая мощнее, крупнее, мобильнее. Плюс сама оборона «Флориды» испытывала проблемы, но Бобровский выручал в предыдущих раундах. Сейчас соперник другого уровня, и реализация на высоте. Поэтому тягаться с таким клубом крайне тяжело.

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Даже выплеск эмоций идёт в ход. Команды на двоих удалились на 148 минут в последней игре. «Пантерз» это мало помогает, но серия переезжает в Санрайз. Дома родные стены и поддержка трибун. Однако клуб проигрывает 0-2 в серии, а статистика финалов такова, что в 90% случаев команды, которые победили в первых двух встречах, выигрывали Кубок Стэнли.

Команде Пола Мориса нужно искать новые схемы и менять тактику. Главный тренер выделяет сразу 10 проблем в команде, и игра Бобровского его волнует меньше всего. Сергей — опытный хоккеист и знает, как работать. Однако в других аспектах «Вегас» сильнее. Рекомендуем поставить на победу «золотых рыцарей» за 2.65.

Все надежды на победу в Кубке Стэнли «Флориды» были связаны с Бобровским. К сожалению, даже он не в силах противостоять хитрости и умению вести игру от атаки «Вегаса». Больше козырей у «пантер» нет, и поэтому у них почти не осталось шансов спасти серию. Вся надежда на тренерский штаб.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Вегас» 9 июня 2023 года

Обе команды ещё не выигрывали Кубок Стэнли, но «Вегас» ближе к победе, ведя 2-0 в серии. Статистика финалов также благоволит его успеху. У «Флориды» большие проблемы с обороной, и вряд ли Пол Морис исправит это так быстро. Повторяется история 27-летней давности. Поэтому проверим ставку на победу гостей.

Ставка: победа «Вегаса» за 2.65.

Экспресс с коэффициентом 7.35.

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