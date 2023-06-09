Монтур повторил результат Гончара по числу голов в одном плей-офф среди защитников

Защитник «Флориды Пантерз» Брэндон Монтур забил гол в ворота «Вегас Голден Найтс» в первом периоде третьего матча финала Кубка Стэнли. Для него эта шайба стала уже седьмой в нынешнем плей-офф. Он повторил третий результат в плей-офф по числу голов среди защитников с 1995 года, сообщает «Твиттер» StatsCentre.
По семь голов в одном плей-офф забивали россиянин Сергей Гончар (1998 год), Брайан Рафалски (2001), Эд Жовановски (2003), Брент Сибрук (2015), Брент Бёрнс (2016) и Ши Теодор (2020). Восемь шайб в плей-офф в 2022 году забил Кейл Макар. Рекордсменом остаётся Виктор Хедман, поразивший ворота соперников 10 раз в 2020-м.
При этом для Монтура текущий матч является 19-м в нынешнем плей-офф. Предыдущие шесть шайб он забросил за первые восемь игр, а затем не забивал в течение 10 встреч.
По итогам двух прошедших матчей финала Кубка Стэнли «Вегас» ведёт в серии у «Флориды» 2-0.
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