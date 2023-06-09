«Флорида» одержала первую победу в своей истории в финальных сериях плей-офф НХЛ
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В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходил третий матч финала Кубка Стэнли, в котором с «Флорида Пантерз» принимала «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.
Итоговый счёт установил нападающий «Флориды» Картер Вераге, принёсший хозяевам победу в овертайме. Таким образом, «Пантерз» одержали первую победу в своей истории в финальных сериях плей-офф НХЛ.
Напомним, что в этом сезоне «Пантеры» вышли в финал Кубка Стэнли во второй раз в истории НХЛ и впервые с 1996 года, когда в решающей серии они проиграли «Колорадо Эвеланш» (0-4).
Первые два матча нынешнего финала плей-офф остались за «Вегасом», но с седьмой попытки «пантеры» всё-таки одержали дебютную победу в решающих сериях Кубка Стэнли.
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