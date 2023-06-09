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Мэттью Ткачук установил новый рекорд «Флориды» по голам в одном плей-офф НХЛ

Мэттью Ткачук установил новый рекорд «Флориды» по голам в одном плей-офф НХЛ
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Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук установил рекорд клуба по голам в одном плей-офф НХЛ.

Американский форвард отличился в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс». Также Ткачук записал на свой счёт результативную передачу.

Таким образом, Ткачук забил свой 11-й гол в плей-офф Кубка Стэнли 2023 года и превзошёл достижение Дэйва Лоури (10 в 1996 году) по наибольшему количеству голов за клуб в одном плей-офф НХЛ.

Напомним, в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходил третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Вегаса».

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