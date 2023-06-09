Реакция 20-тысячной арены «Флориды» на победный гол Вераге в овертайме

В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходил третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.
На пятой минуте овертайма победный гол забил нападающий «Пантерз» Картер Вераге. Почти 20 тысяч зрителей вскочили со своих мест и праздновали первую победу «Флориды» в финалах Кубка Стэнли в истории франшизы. Болельщики забросали лёд резиновыми крысами.
После сегодняшнего матча «Вегас» ведёт в серии со счётом 2-1.
Напомним, по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида» заняла восьмое место в Восточной конференции. «Вегас», в свою очередь, занял первое место на Западе.
Четвёртая игра в финале Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 11 июня в 3:00 мск.
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