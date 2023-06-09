«Это большая победа». Бобровский — о результате третьего матча финала Кубка Стэнли

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский подвёл итоги третьего матча финала Кубка Стэнли с «Вегасом». Хоккеисты «Пантерз» одержали победу в овертайме (3:2 ОТ) и сократили отставание в серии до счёта 1-2. Россиянин отразил 25 бросков из 27 и был признан второй звездой матча.

«Тренеры дали нам довольно чёткий план на игру. Я думаю, что сегодня ребята сыграли невероятно. Мы очень хорошо защищались и не давали сопернику много свободного льда. Это большая победа для нас», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

«Флорида» одержала первую победу в финале Кубка Стэнли в истории клуба. В первом своём финале 1996 года, в решающей серии она проиграла «Колорадо Эвеланш» (0-4).

Четвёртая игра финала Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 11 июня в 3:00 мск.